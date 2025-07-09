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Регион
9 июля, 11:29

«Нестрашно отдать жизнь за Родину»: Ветеран СВО рассказал, как выжил после тяжёлых ранений

Ветеран СВО Николаев выжил после ранений благодаря заботе близких и государства

Николай Николаев. Обложка © Regions.ru / Ольга Пятикрестовская

Николай Николаев. Обложка © Regions.ru / Ольга Пятикрестовская

Многодетный ветеран СВО Николай Николаев из подмосковного Дмитрова — офицер в шестом поколении. На фронт он отправился в качестве добровольца. Служил в военной разведке и, выполняя боевые задачи, получил тяжёлые ранения. Боец ВС РФ лишился ног, но после реабилитации и протезирования вернулся к обычной жизни.

Николая поддержали близкие, а также власти страны и региона. В частности, семью переселили с пятого на первый этаж, предоставив ключи от двухкомнатной квартиры. Также герою вручили автомобиль марки «Москвич». По словам участника СВО, всё это свидетельствует о том, что государство заботится о ветеранах. Помощь и поддержка близких и страны помогают преодолевать трудности, придавая силы для продолжения жизни.

Большинство ветеранов СВО доверяют фонду «Защитники Отечества»
Большинство ветеранов СВО доверяют фонду «Защитники Отечества»

Николай рад, что не остаётся один со своими проблемами. В беседе с интернет-изданием Regions.ru он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, руководству страны и Подмосковья, муниципальным властям, а также Государственному фонду «Защитники Отечества», своим командирам и учителям.

«Ведь если мы оказались там, на передовой, значит, мы читали нужные книги и нас правильно воспитали. Нам нестрашно отдать жизнь за Родину, мы знаем, что другое поколение, после нас, будет брать пример с наших поступков. Лучше не наблюдать за историей, а творить историю самим», — подчеркнул ветеран СВО.

Николай Викторович награждён орденом Мужества, он является членом ветеранских сообществ и активно участвует в деятельности патриотических объединений. Участник СВО продолжает служить России, оставаясь в рядах Министерства обороны.

Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов
Названо число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, участвовавшие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получат статус ветеранов боевых действий. Решение распространяется на период выполнения задач с момента вхождения этих регионов в состав РФ.

Борис Эльфанд
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