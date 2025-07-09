«Нестрашно отдать жизнь за Родину»: Ветеран СВО рассказал, как выжил после тяжёлых ранений

Многодетный ветеран СВО Николай Николаев из подмосковного Дмитрова — офицер в шестом поколении. На фронт он отправился в качестве добровольца. Служил в военной разведке и, выполняя боевые задачи, получил тяжёлые ранения. Боец ВС РФ лишился ног, но после реабилитации и протезирования вернулся к обычной жизни.

Николая поддержали близкие, а также власти страны и региона. В частности, семью переселили с пятого на первый этаж, предоставив ключи от двухкомнатной квартиры. Также герою вручили автомобиль марки «Москвич». По словам участника СВО, всё это свидетельствует о том, что государство заботится о ветеранах. Помощь и поддержка близких и страны помогают преодолевать трудности, придавая силы для продолжения жизни.

Николай рад, что не остаётся один со своими проблемами. В беседе с интернет-изданием Regions.ru он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, руководству страны и Подмосковья, муниципальным властям, а также Государственному фонду «Защитники Отечества», своим командирам и учителям.

«Ведь если мы оказались там, на передовой, значит, мы читали нужные книги и нас правильно воспитали. Нам нестрашно отдать жизнь за Родину, мы знаем, что другое поколение, после нас, будет брать пример с наших поступков. Лучше не наблюдать за историей, а творить историю самим», — подчеркнул ветеран СВО.

Николай Викторович награждён орденом Мужества, он является членом ветеранских сообществ и активно участвует в деятельности патриотических объединений. Участник СВО продолжает служить России, оставаясь в рядах Министерства обороны.