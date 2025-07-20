Ветеран из Подмосковья издал сборник фронтовых историй участников СВО
Павел Коломацкий. Обложка © Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Ветеран СВО Павел Коломацкий издаст книгу воспоминаний о боевых действиях при поддержке властей подмосковного Одинцова. Сборник с рассказами сослуживцев героя под названием «ПТСР team. Пехота бессмертна» должен выйти большим тиражом. В основу литературного труда легли истории из телеграм-канала, который ведёт автор.
«Это не просто книга «про войну»… Это рассказы ветеранов, бывших и действующих военнослужащих, сотрудников силовых структур, ополченцев ЛДНР, добровольцев, бойцов различных ЧВК...» — цитирует Коломацкого интернет-издание Regions.ru.
Он также отметил, что сегодня в России издано мало подобных книг. По словам автора, его труд написан людьми, которые восстали против событий на Майдане, потеряли детство и юность под ударами ВСУ, долгие годы не могли вернуться в родной дом, а потом пошли спасать родину.
Ранее Life.ru сообщал, что в России может появиться министерство для поддержки ветеранов. Цель инициативы — объединить ресурсы фондов, ведомств и региональных программ, чтобы избавиться от дублирования функций и сократить сроки оказания помощи.