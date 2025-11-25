Над Белгородской и Воронежской областями сбили 15 украинских БПЛА

За минувшие три часа над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атаку отражали вечером 25 ноября с 20:00 до 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Основную часть дронов уничтожили над территорией Белгородской области — 14 БПЛА. Ещё один беспилотник сбили над Воронежской областью.

Ранее мирный житель получил ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе в деревне Кожановка, расположенной в Злынковском районе Брянской области. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где медицинские специалисты оказали необходимую помощь.