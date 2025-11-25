Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 18:41

Житель Брянской области ранен при атаке украинских дронов-камикадзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Мирный житель получил ранение в результате атаки украинских дронов-камикадзе в деревне Кожановка Злынковского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Глава области назвал действия киевского режима террористическими. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где ему оказалинеобходимую медицинскую помощь.

Рядовой Шамсутдинов закрыл собой раненых товарищей от взрыва украинского FPV-дрона
Рядовой Шамсутдинов закрыл собой раненых товарищей от взрыва украинского FPV-дрона

Накануне в селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погибла мирная жительница. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу, но спасти её не удалось из-за тяжести травм. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar