Житель Брянской области ранен при атаке украинских дронов-камикадзе

Мирный житель получил ранение в результате атаки украинских дронов-камикадзе в деревне Кожановка Злынковского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Глава области назвал действия киевского режима террористическими. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где ему оказалинеобходимую медицинскую помощь.

Накануне в селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погибла мирная жительница. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщину с множественными осколочными ранениями доставили в больницу, но спасти её не удалось из-за тяжести травм. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей.