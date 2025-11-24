Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 14:54

FPV-дрон ударил по машине в Белгородской области: женщина погибла, мужчину спасают врачи

Гладков сообщил о гибели женщины после удара FPV-дрона по авто в Репяховке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zastolskiy Victor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zastolskiy Victor

В селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, женщину с множественными осколочными ранениями экстренно доставили в Краснояружскую центральную районную больницу, однако спасти её не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

ВСУ атакуют российский регион: ранение, взрывы и разрушения сразу в четырёх районах
ВСУ атакуют российский регион: ранение, взрывы и разрушения сразу в четырёх районах

Мужчина, находившийся в автомобиле вместе с женщиной, получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара транспортное средство получило повреждения. Информация о других пострадавших не уточняется.

Гладков: От действий ВСУ погибло более 400 мирных жителей Белгородской области
Гладков: От действий ВСУ погибло более 400 мирных жителей Белгородской области

Днём ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в посёлке Дубовое. Там посекло фасад и остекление, а также стоящие во дворе машины. Жертв удалось избежать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar