FPV-дрон ударил по машине в Белгородской области: женщина погибла, мужчину спасают врачи

В селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, женщину с множественными осколочными ранениями экстренно доставили в Краснояружскую центральную районную больницу, однако спасти её не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Мужчина, находившийся в автомобиле вместе с женщиной, получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара транспортное средство получило повреждения. Информация о других пострадавших не уточняется.

Днём ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в посёлке Дубовое. Там посекло фасад и остекление, а также стоящие во дворе машины. Жертв удалось избежать.