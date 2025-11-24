FPV-дрон ударил по машине в Белгородской области: женщина погибла, мужчину спасают врачи
Гладков сообщил о гибели женщины после удара FPV-дрона по авто в Репяховке
В селе Репяховка Краснояружского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
По его словам, женщину с множественными осколочными ранениями экстренно доставили в Краснояружскую центральную районную больницу, однако спасти её не удалось — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Мужчина, находившийся в автомобиле вместе с женщиной, получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате удара транспортное средство получило повреждения. Информация о других пострадавших не уточняется.
Днём ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в посёлке Дубовое. Там посекло фасад и остекление, а также стоящие во дворе машины. Жертв удалось избежать.
