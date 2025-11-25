Рядовой Шамсутдинов закрыл собой раненых товарищей от взрыва украинского FPV-дрона

Минобороны России рассказало о подвигах ещё двух военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции — гвардии рядового Альберта Шамсутдинова и гвардии старшего сержанта Алексея Погорецкого. Их истории опубликованы в сводке ведомства.

Гвардии рядовой Альберт Шамсутдинов во время выполнения задач по эвакуации раненых и доставке боеприпасов работал в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Очередной рейс совпал с массированной атакой вражеских FPV-дронов. Боец открыл огонь по беспилотникам, уничтожил один дрон, а когда второй взорвался рядом, закрыл собой сослуживцев и получил ранение.

«Метко ведя огонь из личного оружия по вражеским дронам Альберт уничтожил один беспилотник. Второй коптер, атаковавший группу эвакуации, врезался в землю и взорвался в непосредственной близости от российских военнослужащих. Альберт оттолкнул товарищей в безопасное место и прикрыл собой. От взрыва он получил осколочное ранение. Несмотря на ранение, он см оказал себе необходимую помощь и довел группу до точки сбора, сохранив жизни своих сослуживцев», — отметили в МО РФ.

Благодаря самоотверженности и решительности Шамсутдинова, задача по эвакуации раненых и обеспечению штурмовых групп была успешно выполнена.

Гвардии старший сержант Алексей Погорецкий руководил расчётом САУ, получившим задачу нанести удар по живой силе противника. Перед началом стрельбы он заметил приближающийся ударный FPV-дрон и уничтожил его прицельным огнём. После этого расчёт нанёс удар по целям, ликвидировав миномёт и штурмовую группу противника. Минобороны отмечает, что решительность Погорецкого позволила предотвратить атаку дрона и успешно выполнить боевую задачу.

