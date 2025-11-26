Два жителя и два дома пострадали в результате массовой атаки БПЛА на Чувашию

В результате атаки ВСУ на Чувашию повреждены два жилых дома, также пострадали два человека, один из которых подросток. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме. Он заверил, что ситуация полностью взята под контроль. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны было уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Белгородской области (13 БПЛА).