В Чувашии началась эвакуация населения после атаки украинских БПЛА

В Чувашии власти проводят эвакуацию жителей после атаки украинских БПЛА. Глава республики Олег Николаев сообщил, что благодаря оперативным действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

«Сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря профессиональным действиям экстренных служб жертв нет. В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения», – написал он в телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее Life.ru писал, что обломки украинского БПЛА врезались в жилой дом в Чебоксарах. Ударная волна пробила стёкла на 10-12 этажах, а осколки повредили несколько машин.