26 ноября, 01:36

Обломки украинского БПЛА врезались в жилой дом в Чебоксарах

В Чебоксарах ночью 26 ноября обломки украинского БПЛА попали в жилую многоэтажку, повредив квартиры и машины. Местные жители рассказали телеграм-каналу SHOT, что ударная волна пробила стёкла и рамы на 10-12 этажах, а осколки повредили несколько автомобилей на нижних этажах.

В Чебоксарах идёт отражение атаки БПЛА. © Telegram / SHOT

Информация о пострадавших пока отсутствует. Власти города о последствиях атаки не сообщали.

Ранее Life.ru писал, что жители Чебоксар этой ночью слышали взрывы и видели пожар после налёта БПЛА. По предварительным данным, несколько вражеских дронов были сбиты по пути к столице Чувашии. Аэропорт города временно закрыт, ПВО отражает атаку.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юния Ларсон
