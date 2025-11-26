Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 00:39

Жители Чебоксар сообщили о взрывах и пожаре от налёта БПЛА, местный аэропорт закрыт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Жители Чебоксар сообщают о мощных взрывах в небе и пожаре в одном из районов города. Предварительные данные указывают на то, что по пути к столице Чувашии сбили несколько вражеских БПЛА. В эти минуты продолжается отражение атаки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Местные жители отметили, что услышали 5-7 мощных взрывов на окраине Чебоксар и в небе над деревней Лапсары, расположенной примерно в 10 км от города. Первый взрыв зафиксировали около 2:40 ночи. Позже очевидцы заметили возгорание и сильное задымление в одном из районов.

Кроме того, в городе закрыли аэропорт. По информации Росавиации, временные ограничения ввели в аэропорту Чебоксар в районе 3:00 утра 26 ноября.

Официальной информации о последствиях атаки и количестве пострадавших пока не поступало.

В аэропортах Тамбова и Калуги введены временные ограничения на полёты
В аэропортах Тамбова и Калуги введены временные ограничения на полёты

Как сообщал Life.ru, накануне вечером российские средства ПВО за три часа сбили 15 украинских БПЛА. Дроны уничтожали над Белгородской и Воронежской областями с 20:00 до 23:00 мск.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar