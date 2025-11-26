Жители Чебоксар сообщили о взрывах и пожаре от налёта БПЛА, местный аэропорт закрыт

Жители Чебоксар сообщают о мощных взрывах в небе и пожаре в одном из районов города. Предварительные данные указывают на то, что по пути к столице Чувашии сбили несколько вражеских БПЛА. В эти минуты продолжается отражение атаки. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Местные жители отметили, что услышали 5-7 мощных взрывов на окраине Чебоксар и в небе над деревней Лапсары, расположенной примерно в 10 км от города. Первый взрыв зафиксировали около 2:40 ночи. Позже очевидцы заметили возгорание и сильное задымление в одном из районов.

Кроме того, в городе закрыли аэропорт. По информации Росавиации, временные ограничения ввели в аэропорту Чебоксар в районе 3:00 утра 26 ноября.

Официальной информации о последствиях атаки и количестве пострадавших пока не поступало.

Как сообщал Life.ru, накануне вечером российские средства ПВО за три часа сбили 15 украинских БПЛА. Дроны уничтожали над Белгородской и Воронежской областями с 20:00 до 23:00 мск.