Регион
26 ноября, 00:04

В аэропортах Тамбова и Калуги введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и отправку воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское) и Калуги (Грабцево). Об этом написал представитель ведомства Артём Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Над Белгородской и Воронежской областями сбили 15 украинских БПЛА

Ранее сообщалось, что в результате очередного удара ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры в Запорожской области без электроснабжения остались примерно 40 тысяч абонентов. Бригады энергетиков работают в тяжёлых условиях, но ни на минуту не прекращают восстановительные работы.

Артём Гапоненко
