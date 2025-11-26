В аэропортах Тамбова и Калуги введены временные ограничения на полёты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и отправку воздушных судов в аэропортах Тамбова (Донское) и Калуги (Грабцево). Об этом написал представитель ведомства Артём Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что в результате очередного удара ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры в Запорожской области без электроснабжения остались примерно 40 тысяч абонентов. Бригады энергетиков работают в тяжёлых условиях, но ни на минуту не прекращают восстановительные работы.