Более 40 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за удара ВСУ

В результате очередного удара по объекту электросетевой инфраструктуры без электроснабжения остались примерно 40 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Отключения затронули Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населённые пункты.

Балицкий отметил, что бригады энергетиков работают в тяжёлых условиях, но ни на минуту не прекращают восстановительные работы. При этом сохраняется опасность повторных ударов по инфраструктуре.

