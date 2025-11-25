Россия и США
Регион
25 ноября, 20:45

Более 40 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за удара ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

В результате очередного удара по объекту электросетевой инфраструктуры без электроснабжения остались примерно 40 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Отключения затронули Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населённые пункты.

Балицкий отметил, что бригады энергетиков работают в тяжёлых условиях, но ни на минуту не прекращают восстановительные работы. При этом сохраняется опасность повторных ударов по инфраструктуре.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 25 ноября над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников. Основную часть дронов уничтожили над территорией Белгородской области — 14 БПЛА. Ещё один беспилотник сбили над Воронежской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

