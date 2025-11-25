Россия и США
25 ноября, 18:14

После ночных ударов дронов ВСУ в Таганроге придётся снести 2 жилых дома

Последствия атаки дронов в Таганроге. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной атаки украинских сил. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, в результате удара полностью утрачено имущество 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Ещё одна квартира разрушена в другом здании. Муниципалитет возьмёт на себя расходы на временное размещение пострадавших, а затем они получат новое жильё.

Параллельно аварийные службы работают над восстановлением инфраструктуры: газ уже частично подан, а электроснабжение и газоснабжение планируют полностью восстановить до конца суток 25 ноября.

Ночью беспилотники украинских войск атаковали и Краснодарский край. Пострадали девять человек. За медицинской помощью дополнительно обратились трое жителей причерноморских муниципалитетов, получивших ранения разной степени тяжести.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

