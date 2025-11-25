Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 17:49

Силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

С 10:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны России уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 10 дронов были сбиты над Белгородской областью, три — над Брянской, два — над Курской и один — над Воронежской. Все цели поражены в ходе боевого дежурства, угрозы для гражданской инфраструктуры не было.

Рой FP-1 с 60 кг взрывчатки: Раскрыты детали одной из самых массированных атак ВСУ на Россию
Рой FP-1 с 60 кг взрывчатки: Раскрыты детали одной из самых массированных атак ВСУ на Россию

Минувшей ночью налёту украинских дронов подвергся Таганрог. Известно о десяти пострадавших: восемь госпитализированы, двум помощь оказали на месте. Один человек погиб. Утром были начаты работы оперативные группы для фиксации повреждений и оценки ущерба. Всем пострадавшим обещана полная поддержка — от медицинской помощи до компенсационных выплат.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Курская область
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar