Силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

С 10:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны России уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 10 дронов были сбиты над Белгородской областью, три — над Брянской, два — над Курской и один — над Воронежской. Все цели поражены в ходе боевого дежурства, угрозы для гражданской инфраструктуры не было.

Минувшей ночью налёту украинских дронов подвергся Таганрог. Известно о десяти пострадавших: восемь госпитализированы, двум помощь оказали на месте. Один человек погиб. Утром были начаты работы оперативные группы для фиксации повреждений и оценки ущерба. Всем пострадавшим обещана полная поддержка — от медицинской помощи до компенсационных выплат.