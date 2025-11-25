Рой FP-1 с 60 кг взрывчатки: Раскрыты детали одной из самых массированных атак ВСУ на Россию

Украинские вооружённые силы (ВСУ) атаковали российские регионы роем беспилотников типа FP-1, каждый из которых мог нести до 60 кг взрывчатки. Как выяснил Telegram-кана SHOT, вражеские БПЛА были запущены из трёх областей Незалежной.

Дроны во взрывчаткой отправили из Одесской, Николаевской, а также Полтавской областей (предположительно, с аэродрома «Кременчуг»). Предварительная информация указывает, что беспилотники несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

Напомним, что минувшей ночью российская система ПВО успешно отразила одну из наиболее массированных атак ВСУ. В период с 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно нейтрализовали массовый налёт украинских беспилотников, в общей сложности перехватив 249 дронов самолётного типа. Атака велась по нескольким направлениям, охватывая территории от береговой линии до глубинных регионов.