Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 06:15

Рой FP-1 с 60 кг взрывчатки: Раскрыты детали одной из самых массированных атак ВСУ на Россию

SHOT: ВСУ ударили по России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Украинские вооружённые силы (ВСУ) атаковали российские регионы роем беспилотников типа FP-1, каждый из которых мог нести до 60 кг взрывчатки. Как выяснил Telegram-кана SHOT, вражеские БПЛА были запущены из трёх областей Незалежной.

Дроны во взрывчаткой отправили из Одесской, Николаевской, а также Полтавской областей (предположительно, с аэродрома «Кременчуг»). Предварительная информация указывает, что беспилотники несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до трёх
Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до трёх

Напомним, что минувшей ночью российская система ПВО успешно отразила одну из наиболее массированных атак ВСУ. В период с 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно нейтрализовали массовый налёт украинских беспилотников, в общей сложности перехватив 249 дронов самолётного типа. Атака велась по нескольким направлениям, охватывая территории от береговой линии до глубинных регионов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar