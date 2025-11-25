Россия и США
25 ноября, 15:53

Число раненых при ночной атаке ВСУ на Кубань возросло до 9

В Краснодарском крае количество раненых во время атаки беспилотников ВСУ в ночь на 25 ноября увеличилось до девяти. Новые данные привёл оперативный штаб региона со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.

«За медицинской помощью обратились ещё трое жителей пострадавших от атаки БПЛА причерноморских муниципалитетов Краснодарского края. В результате общее количество получивших различные ранения выросло до девяти человек», сказано в заявлении.

Напомним, минувшей ночью во время налёта украинских беспилотников на Ростовскую область погибли три мирных жителя. Число пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог увеличилось до десяти. Краснодарский край также сегодняшней ночью столкнулся с одной из самых масштабных атак ВСУ за последние месяцы. Изначально сообщалось, что как минимум шесть человек ранены. СК завёл дело о теракте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
