25 ноября, 11:14

СКР завёл дело о теракте из-за гибели россиян при атаке ВСУ на Кубань и Таганрог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Следствие завело уголовное дело по статье о теракте после ночной украинской атаки на Краснодарский край и Ростовскую область. Об этом сообщили в СК. Во время вражеской агрессии погибли три мирных жителя, также есть раненые.

«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в тексте.

Напомним, минувшей ночью во время налёта украинских беспилотников на Ростовскую область погибли три мирных жителя. Число пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог увеличилось до десяти. Генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что вражеские дроны имели радиус действия до тысячи километров. Краснодарский край также сегодняшней ночью столкнулся с одной из самых масштабных атак ВСУ за последние месяцы: как минимум шесть человек ранены.

