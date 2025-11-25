Россия и США
25 ноября, 09:37

Генерал рассказал, откуда ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Вооружённые силы Украины атаковали Ростовскую область беспилотниками самолётного типа с радиусом действия до тысячи километров, полагает генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, все дроны могли быть запущены с территории Украины, находящейся под контролем ВСУ.

«Ростовская область — это приграничный регион, который первым принимает удар на себя и несёт большие потери: люди, гражданская инфраструктура, разрушены дома и так далее», — отметил Герой России в интервью NEWS.ru.

Напомним, минувшей ночью троих человек ранило при атаке БПЛА в Ростовской области. В Таганроге 10 человек пострадали, один погиб. К утру по всему региону число погибших выросло до трёх.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

