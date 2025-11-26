Россиянам объяснили, как вернуть интернет по возвращении в страну

В России начали информировать граждан через текстовые сообщения о порядке восстановления доступа к мобильному интернету после прибытия из зарубежных поездок. Согласно полученным данным, первым шагом является отключение VPN-сервисов и Wi-Fi-сетей, после чего необходимо перейти по предоставленной ссылке для верификации.

Ранее Министерство цифрового развития анонсировало, что поставщики услуг связи приступили к тестированию 24-часового «периода охлаждения» для SIM-карт абонентов, вернувшихся из-за границы. Эта мера направлена на предотвращение несанкционированного использования, пока пользователь не подтвердит, что он является человеком, — до этого момента доступ к мобильному интернету и получение СМС будут заблокированы.

Поставщики услуг связи направляют абонентам ссылки для восстановления доступа, которые ведут на их официальные порталы. Каждый провайдер использует собственный метод подтверждения личности. Например, один из них может потребовать от абонента решения простого интерактивного задания на экране, в то время как другой может запросить дополнительный код, присланный в СМС. В случае, если верификация не пройдена, ограничения снимаются автоматически только спустя сутки.

Перед началом процедуры подтверждения рекомендуется убедиться, что Wi-Fi отключен, выбрана сеть соответствующего провайдера, а SIM-карта не зарегистрирована в сети другого поставщика услуг.

Все компании предупреждают, что мобильный интернет и СМС-сообщения должны возобновиться в течение пяти минут после успешного прохождения проверки, о чем абонент будет уведомлен отдельным сообщением.

Отмечается, что ранее абонентов предупреждали о возможном временном ограничении услуг, однако сервисы из так называемого «белого списка» (предварительно одобренные приложения и веб-сайты) оставались доступными даже в периоды ограничений.

Напомним, ранее российские операторы связи начали информировать абонентов о возможных временных сбоях в работе мобильного интернета. При этом операторы предусмотрели работу ключевых онлайн-сервисов, таких как приложения такси, портал Госуслуг и ряд других, через специальные технические решения. Подчёркивается, что голосовая связь и отправка SMS продолжают функционировать в штатном режиме.