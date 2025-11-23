Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 15:42

Операторы предупредили россиян о возможных временных ограничениях мобильного интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Российские операторы связи начали информировать абонентов о возможных временных сбоях в работе мобильного интернета. Соответствующие уведомления поступают клиентам напрямую от компаний.

При этом операторы предусмотрели работу ключевых онлайн-сервисов, таких как приложения такси, портал Госуслуг и ряд других, через специальные технические решения. Подчёркивается, что голосовая связь и отправка SMS продолжают функционировать в штатном режиме.

Life.ru узнал о новой схеме мошенников с рассылкой «эксклюзивных тарифов»
Life.ru узнал о новой схеме мошенников с рассылкой «эксклюзивных тарифов»

Ранее сообщалось, что Telegram зафиксировал рекордное число блокировок за один день – более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar