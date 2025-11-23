Операторы предупредили россиян о возможных временных ограничениях мобильного интернета

Российские операторы связи начали информировать абонентов о возможных временных сбоях в работе мобильного интернета. Соответствующие уведомления поступают клиентам напрямую от компаний.

При этом операторы предусмотрели работу ключевых онлайн-сервисов, таких как приложения такси, портал Госуслуг и ряд других, через специальные технические решения. Подчёркивается, что голосовая связь и отправка SMS продолжают функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Telegram зафиксировал рекордное число блокировок за один день – более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года.