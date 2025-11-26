Одна боевая машина зенитного комплекса «Панцирь» способна перехватить весь залп реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, сравнив оба комплекса.

«Появление этого «чудо-оружия» ничего не изменило. Одна боевая машина нашего «Панциря» способна сбить весь залп этой РСЗО — мы видели реальные подтверждения из зоны СВО», — подчеркнул Чемезов в интервью ТАСС.

Заявление главы Ростеха подтверждает высокую эффективность российских систем ПВО в условиях специальной военной операции. Комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать надежную работу против современных западных вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотных аппарата самолётного типа. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской (13 единиц) и Воронежской (10 единиц) областями, а также над акваторией Чёрного моря (5 целей). Минобороны РФ продолжает фиксировать попытки прорыва украинских БПЛА в приграничные регионы России.