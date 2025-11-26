Айтишник с Сахалина загадочно исчез в аэропорту Бангкока накануне дня рождения

59-летний айтишник из Южно-Сахалинска загадочно пропал в аэропорту Бангкока в минувшее воскресенье. По данным SHOT, мужчина вместе со всеми сел в автобус до самолёта, но на борт так и не поднялся. Где он — никто не может понять. Родные ищут его уже три дня.

Игорь должен был вылететь из Бангкока в Хабаровск в 19:00, чтобы 25 ноября успеть отметить с семьёй свой день рождения. Россиянин прибыл в аэропорт, зарегистрировался, сел в автобус, который повёз пассажиров к самолёту, но на борт он так и не поднялся. Когда и куда он исчез, никто не понимает.

Вчера у Игоря был День рождения, он не ответил ни на один звонок.