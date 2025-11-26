Умер актёр и режиссёр Всеволод Шиловский

Шиловский известен по актёрским работам в лентах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблён по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Жизнь Клима Самгина», «Интердевочка», «Каменская», «Марш Турецкого», «Жила-была одна баба», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и других.

Звезда «Зиты и Гиты» Деол умер в 89 лет, так и не выписавшись из больницы

А 23 ноября скончалась народная артистка РСФСР Лилия Юдина, ей было 96 лет. В Малом театре, где служила актриса, её назвали одной из ярчайших звёзд отечественного театра и кино. Она также известна по кинолентам «Майская ночь, или Утопленница», где сыграла Панночку, «На подмостках сцены», «Огни на реке», «Опасные тропы», «Удивительное воскресенье», «Чайковский», «Беглец из «Янтарного», «Ярость», также Юдина участвовала в знаменитом «Кабачке «13 стульев».