Звезда «Зиты и Гиты» Деол умер в 89 лет, так и не выписавшись из больницы

В возрасте 89 лет скончался ветеран Болливуда Дхармендра, известный как «настоящий мужчина индийского кино». Российской публике Дхарам Сингх Деол известен по своей звёздной роли в легендарном индийском фильме «Зита и Гита». Об этом сообщает издание MashableIndia.

Он был доставлен в больницу ещё 11 ноября, но сегодня сердце артиста остановилось.

На протяжении более шести десятилетий он оставался одной из самых ярких и любимых звёзд. Дебют Дхармендра на хинди-язычной киносцене состоялся в 1959 году с фильмом «Дил Бхи Тера Хум Бхи Тере». В последующие годы он достиг статуса суперзвезды благодаря участию в таких классических лентах, как «Зита и Гита», «Месть и закон» и «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». За свой выдающийся вклад в индийское кино актёр был удостоен премии Filmfare Lifetime Achievement Award в 1997 году и престижной награды Padma Bhushan в 2012 году.

За свою долгу жизнь Дхармендра был женат два раза. В 19 лет его первой женой стала Пракаш Каур, а второй супругой — актриса Хема Малини. Поскольку первая жена отказалась дать развод, артист принял ислам, что позволило ему по законам религии жениться во второй раз, не расторгая первый брак. У него также осталось шестеро детей — два сына и четыре дочери. Многие из них стали известными актёрами и продолжают развивать семейное наследие Деол в Болливуде.

Ранее стало известно о смерти немецкого актёра Удо Кира (настоящее имя — Удо Кирспе). Он скончался в возрасте 81 года. За свою карьеру артист снялся более чем в 200 фильмах. В его обширную фильмографию входят роли в таких картинах, как «Тело для Франкенштейна», «Кровь для Дракулы» (1974), «Супруга начальника станции», «Лили Марлен», «Эпидемия», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка: Часть 2».