Умер музыкант и «скрытая жемчужина» группы ABBA

Ушёл из жизни музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг, ему было 85 лет. Печальным известием делится газета Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса Клинга. Участник коллектива играл на саксофоне и флейте, звуки его инструментов звучат в таких альбомах, как Super Trouper и The Visitors. Клинг также записал флейтовое вступление к популярной песне ABBA «Fernando».

«Он был скрытой жемчужиной, но участвовал во многих знаменитых проектах. Он всегда был увлечён музыкой. Уже будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера. У него был исключительный талант», — поделился Маттиас воспоминаниями об отце.

Помимо ABBA, Клинг работал с Бьерном Скифсом, Тедом Гердестадо и другими звёздами. Детали и обстоятельства смерти маэстро не сообщаются.

Ранее сообщалось, что немецкий актёр Удо Кир (настоящее имя — Удо Кирспе) скончался на 82-м году жизни. Он снялся более чем в 200 фильмах. Среди его работ — роли в картинах «Тело для Франкенштейна», «Кровь для Дракулы» (1974), «Супруга начальника станции», «Лили Марлен», «Эпидемия», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка: Часть 2».