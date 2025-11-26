Руслан Нигматуллин женился на избраннице, которая моложе него на 28 лет

Футболист Руслан Нигматуллин женился на телеведущей Эвелине Сынче, которая моложе него на 28 лет. Влюблённые сыграли свадьбу в кругу родных и друзей и показали кадры мероприятия.

Свадьбу Руслан и Эвелина сыграли 25 ноября. Невеста выбрала пышное белое платье с корсетом, а жених был в классическом костюме. Молодожёны исполнили первый танец и разрезали большой торт с ягодами.

Напомним, в 2023 году Руслан Нигматуллин развёлся с супругой Еленой после более чем 20 лет брака, у пары есть двое сыновей — Руслан и Марсель. Бывший вратарь сборной России признавался, что из-за бывшей жены он лишился всего имущества. В такой тяжёлый жизненный период рядом с футболистом оказалась Эвелина Сынча. В марте 2025 года экс-футболист объявил о помолвке с моделью и ведущей, которая моложе его на 28 лет.