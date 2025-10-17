Бывшую Нигматуллина, скрывающуюся за границей, ищут за многомиллионные долги

Бывшая жена экс-вратаря московского «Локомотива» Руслана Нигматуллина — Елена Нигматуллина — объявлена в розыск судебными приставами. Причина — долг в размере 59 миллионов рублей, который она обязана выплатить по решению суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Как стало известно, Руслан выиграл судебный процесс против бывшей супруги: суд постановил, что женщина должна вернуть ему почти 60 миллионов рублей. Конфликт разгорелся после того, как Елена нарушила договорённости и продала их совместную квартиру в Москве за 121 миллион рублей, а затем покинула страну.

Напомним, что Руслан и Елена Нигматуллины прожили в браке 27 лет, а об их разводе стало известно в 2023 году. С тех пор бывшие супруги ведут активные судебные споры по разделу совместно нажитого имущества. Решение суда о взыскании 59 миллионов рублей стало одним из этапов этого длительного процесса.