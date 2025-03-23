Суд обязал бывшую супругу Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей

Преображенский районный суд удовлетворил иск бывшего вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина, обязав его экс-супругу Елену Нигматуллину выплатить 59 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы «Гордон и сыновья», представляющей интересы футболиста.

Причиной судебного разбирательства стала продажа квартиры, которая после развода супругов была поделена пополам. Елена Нигматуллина, продав недвижимость, отказалась передать бывшему мужу денежную компенсацию за его долю.

Руслан и Елена Нигматуллины прожили в браке 27 лет, а об их разводе стало известно в 2023 году. С тех пор бывшие супруги ведут активные судебные споры по разделу совместно нажитого имущества. Решение суда о взыскании 59 миллионов рублей стало одним из этапов этого длительного процесса.