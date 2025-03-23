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23 марта, 04:42

Суд обязал бывшую супругу Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей

Руслан Нигматуллин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_nigmatullin

Руслан Нигматуллин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_nigmatullin

Преображенский районный суд удовлетворил иск бывшего вратаря сборной России по футболу Руслана Нигматуллина, обязав его экс-супругу Елену Нигматуллину выплатить 59 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы «Гордон и сыновья», представляющей интересы футболиста.

Причиной судебного разбирательства стала продажа квартиры, которая после развода супругов была поделена пополам. Елена Нигматуллина, продав недвижимость, отказалась передать бывшему мужу денежную компенсацию за его долю.

Футболист Нигматуллин вынужден жить на съёмной квартире после развода с «мошенницей-бывшей»
Футболист Нигматуллин вынужден жить на съёмной квартире после развода с «мошенницей-бывшей»

Руслан и Елена Нигматуллины прожили в браке 27 лет, а об их разводе стало известно в 2023 году. С тех пор бывшие супруги ведут активные судебные споры по разделу совместно нажитого имущества. Решение суда о взыскании 59 миллионов рублей стало одним из этапов этого длительного процесса.

Артём Гапоненко
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