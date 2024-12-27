Футболист Нигматуллин вынужден жить на съёмной квартире после развода с «мошенницей-бывшей»

Футболист Руслан Нигматуллин, который судится с экс-супругой из-за имущества, заявил, что вынужден жить на съёмной квартире в Москве.

Футболист Руслан Нигматуллин, который судится с экс-супругой из-за имущества, заявил, что вынужден жить на съёмной квартире в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала SHOT, экс-супруга бывшего голкипера сборной России по футболу Елена, которая сейчас проживает за границей, забрала у него все 100% совместно нажитого имущества за 27 лет брака и не желает идти на мирное разрешение конфликта. Ранее футболист предлагал компромиссный вариант, согласно которому он оставил бы себе 30% активов, а ей отдал бы 70%. Однако Елена отказалась от этого предложения.

В настоящее время бывшие супруги делят две квартиры — одну в Москве и другую в Майами, а также места для автомобилей. Как сообщил Нигматуллин, он устно договорился с экс-женой о продаже московской квартиры с последующим делением вырученных средств пополам. Кроме того, Елена написала расписку, подтверждающую её обязательство перевести деньги, так как квартира была оформлена на неё. Жильё было продано за 123 миллиона рублей. Нигматуллин утверждает, что экс-супруга перевела 96 миллионов рублей на счёт своего отца, а оставшуюся сумму отправила на свои счета. Футболист отметил, что в данной ситуации он пока проигрывает «200:0», поскольку общая стоимость совместно нажитого имущества составляет 200 миллионов рублей.

Нигматуллин охарактеризовал свою бывшую жену как мошенницу, утверждая, что все средства в браке зарабатывал исключительно он. Он также считает виновным и своего бывшего тестя, которому Елена перевела деньги от продажи квартиры в Москве. Следующее заседание суда запланировано на 26 февраля 2025 года.