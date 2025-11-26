Общий объём военной техники, направляемой Украине в рамках инициативы PURL, составит около пяти миллиардов долларов до конца года. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию Pais.

«Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около 1 миллиарда долларов... К концу этого года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов», — заявил Рютте.

Данный механизм, известный как Prioritized Ukraine Requirements List, был разработан Вашингтоном совместно с блоком НАТО. Его схема принципиально исключает прямые военные поставки от США. Вместо этого европейские участники альянса приобретают для Киева вооружение американского производства.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен прекратить поставки вооружений Украине для снижения риска ядерного конфликта. По его убеждению, Россия сможет применить ядерное оружие при угрозе своей национальной безопасности, поэтому на Рютте лежит ответственность за остановку военных поставок. Мема также подчеркнул необходимость отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Такой шаг, по его мнению, позволит избежать эскалации и аналогичных угроз в будущем.