Глава «Росатома» высказался о планах Киева вернуть контроль над ЗАЭС
Лихачёв: Договорённости по ЗАЭС будут достигаться не исходя из того, что хочет Киев
Договорённости будут формироваться независимо от желаний Украины. Так глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал слухи о том, что киевский режим настаивает на возвращении под его контроль Запорожской АЭС. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он заявил, что решения по этой теме будут приниматься без учёта украинских пожеланий.
Лихачёв — о планах Киева вернуть контроль над ЗАЭС. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Руководитель госкорпорации подчеркнул, что при выработке решений приоритет отдается реальной обстановке на местах. Он также отметил, что с начала 2022 года территория Запорожской АЭС находилась под контролем российских войск, а затем была включена в состав РФ.
«Здесь договорённости будут достигаться не исходя из того, что хочет Украина, а исходя из реального положения дел. А на земле дела обстоят следующим образом: ещё с 2022 года территории, на которой расположена ЗАЭС, контролируются российскими войсками», — отметил Лихачёв.
Лихачёв также отметил, что не исключается возможность налаживания международного сотрудничества в сфере использования электроэнергии, производимой станцией.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости особого статуса для ЗАЭС. При этом он добавил, что также потребуется подписание между Россией и Украиной соглашения о сотрудничестве.
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE