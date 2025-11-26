Договорённости будут формироваться независимо от желаний Украины. Так глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал слухи о том, что киевский режим настаивает на возвращении под его контроль Запорожской АЭС. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он заявил, что решения по этой теме будут приниматься без учёта украинских пожеланий.

Лихачёв — о планах Киева вернуть контроль над ЗАЭС. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что при выработке решений приоритет отдается реальной обстановке на местах. Он также отметил, что с начала 2022 года территория Запорожской АЭС находилась под контролем российских войск, а затем была включена в состав РФ.

«Здесь договорённости будут достигаться не исходя из того, что хочет Украина, а исходя из реального положения дел. А на земле дела обстоят следующим образом: ещё с 2022 года территории, на которой расположена ЗАЭС, контролируются российскими войсками», — отметил Лихачёв.

Лихачёв также отметил, что не исключается возможность налаживания международного сотрудничества в сфере использования электроэнергии, производимой станцией.





Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости особого статуса для ЗАЭС. При этом он добавил, что также потребуется подписание между Россией и Украиной соглашения о сотрудничестве.