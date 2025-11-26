Дальнобойщикам грозит наказание за наклейки с голыми красотками на кузове

Оказалось, что дальнобойщики могут получить штраф не только за нарушение ПДД, но и за внешний вид автомобиля, в частности, за наклейки с обнажёнными красотками. Об этом водителей предупредил адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

«Если изображение обнажённой женщины наклеено на весь автомобиль (хотя с точки зрения закона размер изображения не принципиален), как это часто принято делать у дальнобойщиков, то при наличии жалобы оно может быть расценено не как элемент самовыражения, а как порнографический материал. Это возможно в том случае, если экспертиза установит, что изображение направлено на возбуждение сексуального влечения, сделан акцент на половых органах, присутствует их излишне детализированное, натуралистичное изображение и отсутствует сколько-нибудь выраженный художественный замысел», — говорит адвокат.

В таком случае теоретически может встать вопрос о признаках ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Водителю может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет (если шофёр был раньше судим).

Однако на практике Салкину неизвестны случаи привлечения к ответственности за подобные наклейки. Обычно такие ситуации, при наличии претензий, заканчиваются требованиями снять плёнку или заменить изображение на менее откровенное. Тем не менее формальный риск остаётся, особенно если машина регулярно появляется в местах, где изображение видят дети, тогда могут дополнительно ссылаться на законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Жалобу в полицию может подать любой гражданин.