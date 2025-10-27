Россия и США
27 октября, 13:28

Дальнобойщик развёлся с женой, чтобы найти сбежавшего кота Бусика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Дальнобойщик годами искал кота Бусика, потерявшегося в поездке. Из-за поисков расстался с женой, которой не нравились частые и долгие поездки супруга. Спустя два года мужчина чудесным образом нашёл питомца на том же посту, где тот исчез. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Дальнобойщик нашёл пропавшего два года назад кота. Видео © Telegram/ Mash

Котик потерялся во время остановки в Ростовской области. Дальнобойщик писал в местные чаты, даже предлагал денег за информацию о Бусике, но попытки не увенчались успехом. Найти кота удалось на том самом АПП по пути в Крым, где пропал Буся. Как оказалось, его приютили местные пограничники.

В Турции мужчину обязали 10 лет платить алименты на котов после развода с женой

Ранее Life.ru рассказывал о боевом коте Ваське, который стал талисманом бойцов СВО. Теперь питомец сопровождает солдат во время выездок. Кот быстро стал полноправным членом коллектива: не боится громких звуков и техники.

