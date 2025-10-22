В Турции мужчину обязали 10 лет платить алименты на котов после развода с женой

Житель Турции согласился на материальное обеспечение двух котов после развода с женой. Об этом передаёт издание Hurriyet.

Согласно данным источника, причиной для развода послужила несовместимость характеров супругов. После развода суд постановил, что мужчина обязан будет регулярно осуществлять выплаты на содержание домашних животных, которые останутся проживать с его бывшей супругой.

Согласно вердикту инстанции, экс-супруг должен будет перечислять бывшей жене свыше 240 долларов США один раз в три месяца. Примечательно, что эти алименты на кошек предстоит выплачивать на протяжении десяти лет, причём с обязательным учётом индексации и уровня инфляции.

Издание также уточняет, что обе стороны бракоразводного процесса выразили согласие со всеми условиями и не имеют никаких претензий к принятому судом решению.

