Американский рэпер Трэвис Скотт назвал рекордную сумму, за которую готов выступить в Москве

Американский рэпер Трэвис Скотт предварительно договорился о концерте в Москве. Как сообщил телеграм-канал Mash, артист готов выступить в «Лужниках» летом 2026 года, но при определённых условиях.

Согласно сообщению, во время переговоров в Дубае музыкант запросил рекордный гонорар в размере 8 миллионов долларов (более 631 миллиона рублей). Его команда уточнила, что финальная стадия обсуждения пройдёт в конце зимы, когда прояснится политическая обстановка. Артист неоднократно проявлял значительную осторожность и интересовался ситуацией в России. При этом он открыто рассуждал о возможных репутационных рисках, связанных с выступлением в Москве. По его словам, ранее ему поступали предложения от других российских организаторов, но не рассматривал их серьёзно.

Предварительное соглашение было достигнуто после концерта в Абу-Даби, где организаторы устроили неформальную встречу с рэпером. Обсуждение идеи московского шоу продолжалось несколько часов и завершилось договорённостью, зависящей от развития ситуации в стране. К слову, что запрошенная сумма превышает его стандартный европейский гонорар, который составляет 5 миллионов долларов.

Основной сложностью организаторы называют финансовую составляющую проекта. Даже при полной заполняемости «Лужников» вернуть такие значительные средства представляется крайне трудной задачей. Инициаторы концерта уже привлекли к обсуждению экономических вопросов профильных специалистов для поиска возможных решений в закрытом формате.

Ранее Life.ru писал, что американский рэпер T.I. впервые выступит с концертами в России в феврале. Московский концерт состоится 6 числа площадке «ВТБ Арена». Стоимость билетов начинается от 4,5 тысячи рублей за дальние трибуны. В Санкт-Петербурге музыкант выступит 8 февраля во дворце спорта «Юбилейный». Минимальная цена билета на танцпол составит 4 тысячи рублей.