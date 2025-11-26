Для развития Арктики предложили создать отдельную госкорпорацию

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эфире Радио РБК предложил создать отдельную государственную корпорацию для комплексного развития Арктики. По его мнению, такая структура сможет привлекать инвестиции под стратегические проекты, в том числе за счёт выпуска так называемых «длинных» арктических облигаций при наличии госгарантий.

Чибис подчеркнул, что без поддержки государства даже экономически перспективные инициативы в Арктике вряд ли заинтересуют инвесторов. В качестве возможной основы для новой корпорации он назвал структуры ВЭБа или «Росатом», который уже активно участвует в развитии Северного морского пути

Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу запуска комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. В числе его ключевых задач — обеспечение безопасности региона, освоение и переработка природных ресурсов, формирование единой транспортной системы и улучшение условий жизни в северных территориях.

Арктика сегодня рассматривается как один из стратегически ключевых регионов для России. Здесь сосредоточены значительные запасы нефти, газа, редкоземельных и цветных металлов, а также проходит Северный морской путь — кратчайший морской маршрут между Европой и Азией. Государство последовательно развивает арктическую инфраструктуру, усиливает транспортную связность, порты, ледокольный флот и систему безопасности.

В последние годы в регионе реализуются масштабные проекты в сфере добычи углеводородов, строительства промышленных кластеров и логистических хабов. Одновременно ведётся развитие социальной инфраструктуры и условий для жизни населения Севера. Для привлечения инвесторов действуют налоговые льготы и специальные режимы, такие как преференции резидентам Арктической зоны РФ.

Развитие Арктики также связано с вопросами национальной безопасности, экологического контроля и освоения новых маршрутов международной торговли. Власти рассматривают регион как одну из опор долгосрочного экономического роста страны и точку формирования новой транспортной архитектуры РФ.