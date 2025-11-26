Стало известно, что Гузеева тайно развелась с ресторатором Бухаровым после 20 лет брака

Лариса Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от публики развод с ресторатором Игорем Бухаровым, с которым прожила в браке 20 лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на близкую подругу телеведущей, уточнив, что супруги официально расторгли брак ещё в 2019 году, но ни один из них не комментировал это публично.

Первые слухи о кризисе в их отношениях появились ещё в 2009 году. Тогда сама Гузеева призналась, что изменила мужу, после чего он якобы поднял на неё руку. Бухаров тогда заявил, что жену «повело неизвестно куда». Несмотря на громкий скандал, пара продолжала числиться в браке — вплоть до тихого развода десять лет спустя.

Ранее Life.ru писал, что у актрисы Ларисы Гузеевой произошло радостное событие — она впервые стала бабушкой. Со слов самой артистки, у её дочери родилась девочка, которую назвали Ива (в русской традиции это имя соответствует имени Ева). Также Гузеева добавила, что её 25-летняя дочь официально оформила брачные отношения этой весной. Избранника Ольги зовут Никита, и он не работает в творческой сфере.