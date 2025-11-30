Все тайны раскроются: Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Овен — Перевёрнутое Перто, Йера, Перевёрнутое Феху

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю 1–7 декабря 2025 с рунами. Фото © Life.ru

Перевёрнутое Перто открывает скрытые моменты прошлого, которые всплывают, чтобы вы могли наконец их закрыть. Это мягкое напоминание: не всё подвластно контролю, но многое можно переосмыслить. Йера приносит справедливый результат: то, что вы делали ранее, начинает медленно, но верно приносить плоды. Перевёрнутое Феху показывает задержки с ресурсами, однако потерь нет: есть лишь необходимость внимательности. Неделя поможет выровнять процессы, пересмотреть приоритеты и укрепить устойчивость.

Телец — Перто, Гебо, Хагалаз

Перто раскрывает тайное и усиливает интуицию: на неделе вы можете увидеть истинную сущность людей и ситуаций. Гебо приносит гармонию в партнёрства, энергию взаимопомощи и приятные обмены. Игорь Вечерский Рунолог

Доверяйте честности во взаимодействиях. Хагалаз ломает старые схемы, но делает это ради освобождения пространства. Если планы неожиданно сдвинутся — это шаг к лучшему направлению. Неделя подойдёт для адаптации, открытия новых возможностей и укрепления союзов, которые действительно важны.

Близнецы — Иса, Гебо, Перевёрнутый Тейваз

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю 1–7 декабря 2025 с рунами. Фото © Life.ru

Иса рекомендует замедлиться, не давить на события и позволить энергии стабилизироваться. Это время внутреннего равновесия. Гебо усиливает важность честного обмена — на неделе вы получите то, что отдавали раньше. Перевёрнутый Тейваз показывает, что не стоит форсировать решения или подавлять себя излишней требовательностью. Сила придёт через гибкость, а не через давление. Неделя учит внимательности к эмоциям и гармонии в диалогах. Лучше всего получится то, что делается с уважением и спокойствием.

Рак — Уруз, Перто, Иса

Уруз приносит мощный прилив жизненной силы: вы почувствуете желание действовать и укреплять свои инициативы. Перто открывает неожиданные сведения, которые помогут разобраться в тонких моментах. Следуйте внутреннему голосу — он будет особенно чётким. Иса даёт паузу, необходимую для закрепления результата. Не спешите завершать всё сразу: процесс требует аккуратности. Неделя поможет укрепить здоровье, ясность и внутренний стержень. Вы движетесь правильно — главное удерживать баланс.

Лев — Гебо, Перевёрнутый Тейваз, Иса

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю 1–7 декабря 2025 с рунами. Фото © Life.ru

Гебо создаёт пространство для взаимности: отношения могут приносить вдохновение, поддержку и тёплый обмен. Перевёрнутый Тейваз предлагает избегать излишнего давления — действуйте мягко, не пытаясь доказать свою правоту любой ценой. Иса замедляет темп, позволяя выстроить стратегию и восстановить силы. Неделя поможет вам укрепить доверие, навести порядок в делах и выровнять ритм. Спокойные, продуманные решения дадут максимум пользы.

Дева — Тейваз, Соуло, Эйваз

Тейваз усиливает решительность и направляет на чёткие цели: вы будете видеть, что делать дальше. Соуло приносит победную энергию, ясность и ощущение внутреннего триумфа. Игорь Вечерский Рунолог

Ваши действия заметны и эффективны. Эйваз добавляет динамику противоположностей — столкновение мнений или задач поможет изменить реальность в лучшую сторону. Неделя подходит для смелых шагов, завершений и ярких инициатив. Ваша сила — в честной позиции и прямом движении вперёд.

Весы — Перевёрнутый Вунье, Хагалаз, Перевёрнутый Уруз

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю 1–7 декабря 2025 с рунами. Фото © Life.ru

Перевёрнутый Вунье приносит мелкие неудобства, но ничего критичного — просто небольшие сигналы, что нужно перестроить ритм. Хагалаз очищает пространство от устаревших идей и привычек, освобождая энергию. Перевёрнутый Уруз призывает не переусердствовать и беречь силы, избегая переоценки возможностей. Неделя подойдёт для корректировок, пересмотра планов и ухода от ненужной нагрузки. Спокойный подход и гибкость помогут сохранить равновесие.

Скорпион — Перевёрнутый Отал, Перевёрнутое Кено, Беркана

Перевёрнутый Отал показывает желание выйти за пределы старого уклада или правил, которые больше не работают. Перевёрнутое Кено может погасить прежний энтузиазм, но это лишь знак, что нужна новая точка вдохновения. Беркана приносит восстановление, рост и мягкую поддержку. Неделя поможет найти новые источники энергии и сформировать свежие цели. Забота о себе станет ключом. Позвольте переменам вести вас — они благоприятны.

Стрелец — Беркана, Перевёрнутый Тейваз, Перто

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю 1–7 декабря 2025 с рунами. Фото © Life.ru

Беркана создаёт благоприятную среду для постепенного роста, восстановления и творчества. Перевёрнутый Тейваз приглашает не форсировать конфликты и не давить на решения — мягкость принесёт больше. Перто раскрывает скрытое: интуитивные подсказки будут точными, а новые дела смогут раскрыть свой потенциал. Неделя подойдёт для внутренней работы, мягких шагов и интуитивных решений. Главное — слушать себя и не спешить. Очень многое станет понятнее без усилий.

Козерог — Манназ, Перевёрнутый Турисаз, Соуло

Манназ усиливает социальные связи: важно взаимодействовать с людьми, которые двигают вас вперёд. Перевёрнутый Турисаз помогает решить старые вопросы и избежать ненужного риска. Это энергия аккуратных, продуманных действий. Соуло приносит уверенность, победу и внутреннюю силу — ваши шаги будут успешными. Неделя подойдёт для стратегических решений, завершения сложных задач и укрепления позиций. Используйте поддержку окружения — она увеличивает ваши возможности.

Водолей — Ансуз, Перевёрнутый Уруз, Йера

Ансуз приносит значимые слова, важную информацию и вдохновение. Будьте внимательны к сообщениям и подсказкам. Перевёрнутый Уруз советует не перегружаться и аккуратно распределять силы. Игорь Вечерский Рунолог

Йера приносит закономерный результат ваших прошлых действий — созревание процессов идёт правильно. Неделя поможет выстроить ясность, укрепить авторитет и стабилизировать важные направления. Вдохновение соединится с практичностью — это даст гармоничный рост.

Рыбы — Перевёрнутый Турисаз, Перевёрнутый Райдо, Ингуз

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю 1–7 декабря 2025 с рунами. Фото © Life.ru