Журналиста Соловьева хотели убить отравленной пиццей

Обвиняемые в покушении на тележурналиста Владимира Соловьева намеревались использовать отравленную пиццу как орудие убийства. Эту информацию озвучил корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где проходит рассмотрение резонансного дела.

В ходе судебного заседания была представлена аудиозапись, изъятая из жилища одного из фигурантов — Андрея Пронского*. На этой записи Пронский* в беседе с Владимиром Беляковым* и другими соучастниками подробно обрисовывал схему покушения.

Согласно прозвучавшей информации, Пронский* рассказывал о плане, в котором говорилось, что они собираются установить адрес Соловьева, отследить его заказ через службу доставки еды, перехватить этот заказ и затем подменить его на пиццу, содержащую яд.

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)**. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но планы не успели воплотить.