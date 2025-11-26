Маколей Калкин захотел вернуться в «Один дома» и поменяться местами с грабителями

Американский 45-летний актёр Маколей Калкин готов снова сыграть Кевина Маккалистера в возможном продолжении франшизы «Один дома». Об этом сообщает Variety.

По словам артиста, он «не был бы категорически против» возвращения к роли, сделавшей его мировым звездой. Калкин уже придумал вариант сюжета: его герой — взрослый, либо вдовец, либо разведён, воспитывает ребёнка, которому не всегда уделяет внимание. Обиженный сын однажды выгоняет отца из дома и устраивает ему ловушки — фактически меняет роли местами.

Калкин подчеркнул, что дом в этой истории становится метафорой отношений родителя и ребенка, а его персонажу предстоит «найти путь обратно к сердцу сына».

Ранее голливудский актёр Брендан Фрейзер официально подтвердил своё возвращение в роли Рика О’Коннелла в четвёртой части франшизы «Мумия». Актёр заявил, что ждал этого проекта 20 лет и готов дать фанатам долгожданное продолжение.