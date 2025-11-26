Уехавший в США журналист Кучер* раскрыл правду об иностранных спонсорах

Журналист Станислав Кучер* опроверг информацию о наличии иностранного финансирования своей деятельности. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на своём YouTube-канале.

«Никаких больших дядь или тёть в виде правительств, грантов, олигархов за мной не стоит», — ответил он.

Кучер* категорически отрицал получение какой-либо финансовой поддержки от иностранных правительств или олигархов. Он подчеркнул, что за его работой не стоят какие-либо крупные спонсоры. При этом журналист признал, что действительно получал предложения о материальной помощи от некоторых бизнесменов, но сознательно отказался. Конкретных имён или деталей он не стал уточнять.

В настоящее время Кучер* постоянно проживает в США, куда переехал после начала специальной военной операции. Журналист заняв откровенно критическую позицию в отношении действий российского руководства. С весны 2022 года он продолжает профессиональную деятельность в качестве корреспондента зарубежного информационно-аналитического издания.

Ранее бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* признался, что оказался в сложном финансовом положении из-за ограничений, связанных со статусом иностранного агента. Венедиктов* отметил, что на протяжении последнего года не получил никаких доходов от профессиональной деятельности. Он вынужден покрывать все жизненные расходы исключительно за счет ранее накопленных сбережений.

