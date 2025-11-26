Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 12:03

Уехавший в США журналист Кучер* раскрыл правду об иностранных спонсорах

Журналист Станислав Кучер*. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Журналист Станислав Кучер*. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Журналист Станислав Кучер* опроверг информацию о наличии иностранного финансирования своей деятельности. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении на своём YouTube-канале.

«Никаких больших дядь или тёть в виде правительств, грантов, олигархов за мной не стоит», — ответил он.

Кучер* категорически отрицал получение какой-либо финансовой поддержки от иностранных правительств или олигархов. Он подчеркнул, что за его работой не стоят какие-либо крупные спонсоры. При этом журналист признал, что действительно получал предложения о материальной помощи от некоторых бизнесменов, но сознательно отказался. Конкретных имён или деталей он не стал уточнять.

В настоящее время Кучер* постоянно проживает в США, куда переехал после начала специальной военной операции. Журналист заняв откровенно критическую позицию в отношении действий российского руководства. С весны 2022 года он продолжает профессиональную деятельность в качестве корреспондента зарубежного информационно-аналитического издания.

Дело блогера Никиты Ефремова* о спонсировании ФБК** завершено
Дело блогера Никиты Ефремова* о спонсировании ФБК** завершено

Ранее бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* признался, что оказался в сложном финансовом положении из-за ограничений, связанных со статусом иностранного агента. Венедиктов* отметил, что на протяжении последнего года не получил никаких доходов от профессиональной деятельности. Он вынужден покрывать все жизненные расходы исключительно за счет ранее накопленных сбережений.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Журналисты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar