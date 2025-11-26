Биолог 13 лет искал цветок с запахом тухлого мяса — и заплакал, когда нашёл его

Индонезийский биолог Септиан Андрики после 13 лет поисков обнаружил в дикой природе редчайший цветок — раффлезию — и не смог сдержать слёз от радости. Об этом сообщает издание Mothership.

Учёный вместе с коллегами наткнулся на растение во время экспедиции в джунглях Суматры. Раффлезия известна своим резким запахом, напоминающим тухлое мясо: так цветок привлекает мух-опылителей. Андрики более десяти лет мечтал увидеть это растение в естественной среде обитания, и только спустя несколько дней пути по труднодоступной местности ему наконец повезло.

Как рассказал участник экспедиции, ботаник Оксфордского университета Крис Торогуд, группе удалось не просто найти раффлезию, но и застать её в период цветения. Это считается исключительной удачей: бутон растения развивается около девяти месяцев, а сам цветок раскрывается всего на несколько дней.

Раффлезия относится к растениям-паразитам и полностью зависит от других видов, на которых она паразитирует. По данным Mothership, в последние годы обнаружить её становится всё сложнее из-за воздействия человека на экосистемы. Торогуд отметил, что даже в естественных условиях раффлезия встречается крайне редко, и «тигры видят её чаще, чем люди».

Раффлезия — одно из самых необычных растений в мире. Она не имеет стебля, листьев и корней, а большую часть жизни проводит внутри тканей растения-хозяина, из которого получает питательные вещества. Её цветок может достигать метра в диаметре и весить до 10 килограммов, что делает раффлезию самым крупным одиночным цветком на планете. Резкий запах гниющей плоти нужен для привлечения мух, которые выполняют роль опылителей. Из-за вырубки тропических лесов и разрушения экосистем раффлезия считается уязвимым видом, а её появление в дикой природе фиксируется всё реже.