Численность окружённых боевиков запрещённого формирования «Азов»* в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике сократилась с шестисот человек до примерно ста. Источники Mash сообщают, что значительная часть потерь среди них вызвана действиями артиллерии и беспилотных летательных аппаратов Вооружённых Сил Российской Федерации, а также голодом.

Утверждается, что украинские военнослужащие оказались в окружении на данном участке ещё три месяца назад. Сообщается, что все это время они находились в укрытиях и безуспешно пытались организовать оборону. Лишь примерно двое из каждых десяти сумели покинуть зону окружения.

В настоящее время среди оставшихся в котле находятся те, кого называют «самыми идейными» представителями 12-й бригады, которые отказываются сдаваться в плен. Говорится о том, что у них полностью отсутствуют возможности для отступления.

Тем временем, на Константиновском направлении Вооружённые Силы Украины предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ в районе населённых пунктов Ступочки и Предтечино. Несмотря на это, сообщается, что российские подразделения заняли центральную часть Иванополья.

Вместе с этим поступала информация о том, что около шестисот боевиков оказались заблокированными между селами Александро-Калиново и Клебан-Бык. Попытки ВСУ осуществить ротацию личного состава по воде или прорваться мимо позиций Российской армии в большинстве случаев пресекались и приводили к ликвидации пытавшихся прорваться («бегунков») с помощью дронов.

Ранее сообщалось, что личный состав украинских подразделений «Азов»* и «Лють»* в районе Клебан-Быкского водохранилища окружили военнослужащие Южной группировки войск РФ. Бойцы противника оказались в окружении и ведётся их уничтожение.