Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 13:56

СМИ рассекретили предстоящую встречу Путина и Орбана в Москве

Обложка © ТАСС / АР, © Life.ru

Обложка © ТАСС / АР, © Life.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 28 ноября для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такая информация была распространена венгерским интернет-изданием VSquare.

Будапешт пока не делал официальных заявлений по этому вопросу. Несмотря на запросы СМИ, правительство Венгрии не даёт чётких ответов, ограничиваясь обещанием сообщить о «зарубежных поездках премьер-министра» в соответствии с обычной процедурой. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможных контактах.

В США объяснили, почему встреча Трампа и Орбана стала чёрной меткой для Зеленского
В США объяснили, почему встреча Трампа и Орбана стала чёрной меткой для Зеленского

Ранее стал известно, что Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, визит американского дипломата в Москву ожидается в течение следующей недели.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Путин
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar