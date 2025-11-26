СМИ рассекретили предстоящую встречу Путина и Орбана в Москве
Обложка © ТАСС / АР, © Life.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву 28 ноября для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такая информация была распространена венгерским интернет-изданием VSquare.
Будапешт пока не делал официальных заявлений по этому вопросу. Несмотря на запросы СМИ, правительство Венгрии не даёт чётких ответов, ограничиваясь обещанием сообщить о «зарубежных поездках премьер-министра» в соответствии с обычной процедурой. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможных контактах.
Ранее стал известно, что Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, визит американского дипломата в Москву ожидается в течение следующей недели.
