Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя российскими регионами
В промежутке с 12:00 до 16:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО успешно нейтрализовали 10 украинских БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Белгородской областью, три — над территорией Брянской области и ещё один беспилотник — в небе над Курской областью.
Ранее сообщалось, что два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии. Кроме того, в результате ночного налёта дронов были повреждены два жилых дома.
