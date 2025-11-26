Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 13:48

Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В промежутке с 12:00 до 16:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО успешно нейтрализовали 10 украинских БПЛА. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, шесть беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Белгородской областью, три — над территорией Брянской области и ещё один беспилотник — в небе над Курской областью.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА за ночь
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА за ночь

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии. Кроме того, в результате ночного налёта дронов были повреждены два жилых дома.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar