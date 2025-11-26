Эпидемиолог заявил о росте заболеваемости новым вирусом в Москве

Повышение заболеваемости новым вирусом в Москве обусловлено сезонным похолоданием и увеличением времени пребывания людей в закрытых помещениях. Об этом изданию «Постньюс» сообщил эпидемиолог и инфекционист, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Специалист пояснил, что характерные для сезона ОРЗ симптомы, включая общее недомогание, сонливость и ломоту в теле, являются ожидаемой реакцией организма. Специалист связал рост заражений с дождливой погодой, вынуждающей людей чаще находиться в помещениях и активнее пользоваться общественным транспортом, где высокая концентрация людей повышает риски передачи респираторных инфекций.

К оценкам отдельных симптомов как необычных профессор отнёсся скептически, назвав такие впечатления субъективными. Он подчеркнул, что клиническая картина большинства вирусных инфекций часто не позволяет дифференцировать их без лабораторной диагностики. Покровский также допустил, что одновременная циркуляция нескольких патогенов может создавать комбинированную симптоматику, однако для подтверждения этой гипотезы требуются специальные исследования.

Особое внимание инфекционист уделил признаку, требующему немедленного обращения за медицинской помощью. Эксперт предупредил, что действительную опасность представляет сильная головная боль, сопровождающаяся напряжением шейных мышц и невозможностью наклонить голову вперёд, поскольку эти симптомы могут указывать на вовлечение мозговых оболочек в процесс воспаления.

А по сведениям главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, в России фиксируется рост заболеваемости внебольничной пневмонией до 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом он отметил, что показатели летальности остаются стабильными, составляя около восьми случаев на 100 тысяч человек. К ключевым симптомам, в отличие от ОРВИ, он отнёс одышку, боли в груди при дыхании и кровохарканье. Эти признаки, наряду с кашлем и мокротой, требуют особого внимания.