В Краснодарском крае чиновник засудил пенсионерку за слова, что он «врёт как дышит»
В Краснодарском крае глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко выиграл суд против местной жительницы, которая критически высказалась о нём в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
80-летняя пенсионерка написала, что чиновник «врёт как дышит». Суд признал высказывание оскорбительным и взыскал с женщины тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. После этого Бондаренко подал ходатайство о возмещении судебных расходов.
Изначально чиновник потребовал почти 300 тысяч рублей, однако суд снизил сумму до 85 тысяч. Женщина, являющаяся вдовой ветерана Чеченской войны, не смогла выплатить эту сумму единовременно. С учётом её финансового положения суд предоставил рассрочку: выплачивать долг она будет до 2030 года.
