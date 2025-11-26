Россия и США
26 ноября, 14:40

В Краснодарском крае чиновник засудил пенсионерку за слова, что он «врёт как дышит»

Обложка © ChatGPT

В Краснодарском крае глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко выиграл суд против местной жительницы, которая критически высказалась о нём в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

80-летняя пенсионерка написала, что чиновник «врёт как дышит». Суд признал высказывание оскорбительным и взыскал с женщины тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда. После этого Бондаренко подал ходатайство о возмещении судебных расходов.

Изначально чиновник потребовал почти 300 тысяч рублей, однако суд снизил сумму до 85 тысяч. Женщина, являющаяся вдовой ветерана Чеченской войны, не смогла выплатить эту сумму единовременно. С учётом её финансового положения суд предоставил рассрочку: выплачивать долг она будет до 2030 года.

Ранее Life.ru выяснил, как наказать за обидный комментарий в Сети. Юрист предупредил, что правоохранительные органы серьёзно подходят к расследованию кибербуллинга.

