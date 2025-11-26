Песков: В данный момент нет ничего важнее выхода на мирное урегулирование на Украине

Важнейшей задачей на сегодняшний день является достижение мирного решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с репортёром ВГТРК Павлом Зарубиным, он добавил, что этот серьёзный процесс уже включает участие США.

«Там идёт процесс. Процесс идет серьёзный. Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.