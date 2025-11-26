Россия и США
26 ноября, 15:18

«Нас хотят обмануть»: Алаудинов раскритиковал американский план по Украине

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», выразил недовольство по поводу плана мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegram-канал «Международный Клуб Народного Единства».

«Нас хотят обмануть в очередной раз, но мы не позволим», — заявил Алаудинов.

По мнению генерала, ключевая цель России — победа, которая даст возможность заключить с Украиной соглашение на выгодных для Москвы условиях. Он подчеркнул, что после победы Россия сможет не вести переговоры, а требовать признания поражения от противника. Армия, по его словам, поддержит такое соглашение.

Ранее Трамп сообщил о доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что была учтена позиция как Москвы, так и Киева. В итоге осталось лишь несколько спорных вопросов.

