Российское посольство в Гвинее-Бисау привели в состояние повышенной готовности

Посольство России в Гвинее-Бисау переведено в состояние повышенной готовности в связи с обострением обстановки в стране. Как сообщает РИА «Новости», дипломатическое представительство будет действовать в соответствии с развитием ситуации, принимая необходимые меры безопасности.

По информации посольства, в днём 26 ноября в центральных районах города слышались интенсивные выстрелы. Имеются данные о захвате здания Центральной избирательной комиссии вооружёнными людьми в военной форме. Поступают противоречивые сведения о судьбе президента страны Умару Сисоку Эмбало.

Дипломаты также сообщили о вчерашних беспорядках с применением огнестрельного оружия в южной провинции Томбали. В настоящее время сотрудникам посольства запрещён выход в город, поддерживается постоянная связь с российскими соотечественниками и представительствами коммерческих компаний. Представительство продолжает внимательно отслеживать развитие событий в режиме реального времени.

Напомним, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан военными. По словам самого Эмбало, организатором переворота выступил начальник Генерального штаба вооружённых сил страны. Президент отметил, что к нему не применялись насильственные действия во время задержания. Глава государства связал эти события с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов.